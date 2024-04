Was steckt dahinter? Schaufenster mit Graffiti „beschmiert“

Die ungewöhnliche Kampagne erregt nicht nur in den Straßen von Graz Aufsehen, sondern auch in den sozialen Medien. Auf Plattformen wie Reddit diskutieren Nutzer über die Art und Weise, wie KAPO ihre Botschaft verbreitet.

Street-Art für mehr Umweltbewusstsein

Die künstlerische Aktion, die mit Humor und Farbe die Passanten zum Nachdenken anregen soll, ist Teil einer Outdoor-Kampagne von KAPO. Doch was steckt dahinter? „Als KAPO sind wir uns der Verantwortung für die Umwelt bewusst und setzen uns aktiv für den Klimaschutz ein“, heißt es seitens des Fenstern, Türen und Wintergarten Herstellers. Doch statt trockener Unternehmensphilosophie setzt das Unternehmen auf auffällige Street-Art, um seine Botschaft zu verbreiten.

©MW-Architekturfotografie KAPO Showroom in Wien ©MW-Architekturfotografie KAPO Showroom in Graz

„Störaktion“ von künstlerischer Hand

Die temporäre Umgestaltung der Fassaden, die bereits am Wiener Standort innerhalb weniger Augenblicke große Aufmerksamkeit erregte, war natürlich kein Zufall. Der Künstler Enrique Fuentes, geboren in Mexiko und mittlerweile in Österreich ansässig, war persönlich an allen KAPO-Standorten mit der Spraydose auf der Leiter aktiv.