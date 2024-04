Starker Sturm entlang der Koralm: Feuerwehren im Dauereinsatz

Vor allem die höher gelegenen Ortschaften waren betroffen. Die starken Windböen führten mehrfach dazu, dass Bäume auf Stromleitungen stürzten, was in einem Fall sogar zu einem Wald- und Wiesenbrand führte. An zwei Einsatzstellen blockierten umgestürzte Bäume Eisenbahnstrecken, was zu weiteren Verzögerungen im Zugverkehr führte. Ein Verkehrsunfall wurde ebenfalls durch einen umgestürzten Baum verursacht, der die Fahrbahn blockierte. Die Feuerwehren setzten Drehleitern ein, um abgedeckte Häuser zu sichern und damit weitere Schäden zu verhindern, wie der Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg mitteilt.

