Kärnten hat die meisten leerstehenden Wohnungen

Eine aktuelle Greenpeace-Berechnung zeigt: Etwa 230.000 Wohnungen und Häuser in Österreich stehen leer. Damit könnte locker der gesamte Wohnbedarf der Stadt Graz gedeckt werden. Gleichzeitig werden jährlich rund 60.000 neue Wohnungen gebaut. Die Bevölkerung nimmt laut Greenpeace hingegen viel langsamer zu als die neu gebaute Wohnfläche: Während diese im Zeitraum von 2011 bis 2021 um 6,3 Prozent gewachsen ist, hat der Wohnraum im selben Zeitraum um beinahe das Doppelte (12,4 Prozent) zugelegt.

Kärnten als Spitzenreiter

Im Schnitt beträgt die Leerstandsquote in Österreich 4,7 Prozent. Die höchsten Leerstandsquoten finden sich in Kärnten (5,7 Prozent), Tirol (5,6 Prozent) und Salzburg (5,2 Prozent). Die niedrigsten Leerstandsquoten haben Wien mit 3,4 und Vorarlberg mit 3,9 Prozent. Laut Greenpeace-Erhebung sind zudem 11,5 Prozent aller Wohnungen in Österreich als Nebenwohnsitz angemeldet – und stehen damit ebenfalls temporär leer. Die höchsten Nebenwohnsitz-Quoten befinden sich in Burgenland, Niederösterreich und Salzburg.

Leerstandsabgabe gefordert

Greenpeace fordert, dass schnellstmöglich eine Leerstandsabgabe beschlossen und von den Ländern verpflichtend umgesetzt wird. Morgen, Mittwoch, 3. April, endet die Begutachtungsphase für den Gesetzesentwurf, der den Bundesländern ermöglicht, eine effektive Leerstandsabgabe einzuheben. In Kärnten laufen seit Monaten ebenso Diskussionen zu einer Leerstandsabgabe. Der Städtebund begrüßt diese Forderung – mehr dazu hier.