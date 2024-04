Bei Anruf Hilfe: Steiermark startet Hotline gegen Gewalt

Veröffentlicht am 2. April 2024, 09:59 / ©Stadt Graz/Fischer

Bürgermeisterin Elke Kahr äußert sich erfreut über die Einrichtung der steiermarkweiten zentralen Anlaufstelle 0800 20 44 22. „Die Einrichtung dieser zusätzlichen Nummer und ihre geplante Bekanntheit in der gesamten Steiermark sind eine Erleichterung für alle Gewaltbetroffenen und ein wichtiges Signal für unsere Gesellschaft“, betont die Bürgermeisterin. Sie unterstützt auch die Idee, die Nummer auf Milchpackungen aufzudrucken, wie von KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler gefordert – 5 Minuten berichtete. „Milch findet sich in fast jedem Haushalt, was einen niedrigschwelligen Zugang zu dieser wichtigen Nummer ermöglicht“, fügt sie hinzu.

„STOPP GEWALT“: Graz setzt auf präventive Maßnahmen

In Graz sind bereits seit Dezember Verbotstafeln mit der Aufschrift „STOPP GEWALT“ an verschiedenen Standorten aufgestellt. Eine Zusatztafel enthält den Text „Keine Gewalt gegen Frauen“ in deutscher und englischer Sprache sowie die Telefonnummern von Frauenhelpline und Männernotruf. Darüber hinaus werden auf den Info-Screens im Murpark und im Citypark regelmäßig Informationen zur Gewaltprävention gezeigt. „Es ist wichtig zu wissen, dass die dort abgedruckten bzw. eingespielten Telefonnummern weiterhin gültig sein werden und die Beratungsstellen künftig noch besser vernetzt sind“, erklärt Kahr.