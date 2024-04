18-JÃ¤hriger gestoppt: E-Scooter erreicht bis zu 100 km/h

Am späten Sonntagabend des 31. März 2024 fiel der Polizei in der Münzgrabenstraße in Graz ein junger Mann auf, der gemeinsam mit einer weiteren Person auf einem E-Scooter unterwegs war, was bereits gegen die Vorschriften verstößt. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h erreichen kann, was für öffentliche Straßen unangemessen ist.

Weiterfahrt untersagt

Der E-Scooter, der von dem 18-Jährigen gefahren wurde, war mit einem „Dualmotosystem“ ausgestattet, das eine kurzzeitige Motoleistung von elf PS bietet. Da der Fahrer jedoch weder die erforderliche Fahrerlaubnis noch die entsprechende Zulassung oder Haftpflichtversicherung für ein derart leistungsstarkes Fahrzeug besaß, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.