Kinder suchten Osternester: Dann flog Auto in den Garten

Ein führerscheinloser Fahrzeuglenker nahm die Kurve von Sautern in Fahrtrichtung Bahnhof Sautern mit überhöhter Geschwindigkeit und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge krachte das Fahrzeug in das Einfahrtstor eines Einfamilienhauses, durchbrach dieses und kam im dahinter befindlichen Garten zu stehen, beschreibt die Feuerwehr Pitten den Vorfall.

Kinder waren gerade beim Osternester suchen

Sehr zum Schrecken der dort wohnhaften Familie, welche gestern ein wahres Osterwunder feiern können. Wenige Sekunden bevor der Fahrzeuglenker die Einfahrt durchbrach und in den Garten krachte, befand sich die Familie samt kleiner Kinder an genau dieser Stelle, um die Osternester zu suchen, heißt es seitens der Floriani. Wäre der Unfall ein paar Augenblicke früher passiert, dann hätte es eine absolute Tragödie gegeben.

Mit Kran geborgen

Der Unfallwagen wurde von der Feuerwehr Pitten mittels Kran geborgen und in weiterer Folge von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Anschließend wurde die Absicherung abgebaut, ins Feuerwehrhaus eingerückt und die Einsatzbereitschaft um 16:30 Uhr wiederhergestellt. Die Feuerwehr appelliert, ein Fahrzeug nur mit Fahrerlaubnis in Betrieb zu nehmen. Die Feuerwehr Pitten war mit vier Fahrzeugen – Kran, Kommando, Rüst & HLF – im Einsatz.