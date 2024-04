AK Wahl: Nun flattern diese Briefe ins Haus

Alle wahlberechtigten Arbeitnehmer bekommen jetzt Post. Betriebswähler bekommen die Info, wann und wo sie im Betrieb ihre Stimme abgeben können. Briefwähler bekommen ihre Wahlkarte, mit der sie einfach und ab sofort bequem wählen können. Etwas mehr als die Hälfte kann bequem im Betrieb wählen. Wahlberechtigt sind Arbeitnehmer mit Arbeitsort Wien (Stichtag 3. Jänner 2024), ungeachtet der Staatsbürgerschaft.

Zwischen 10. und 23. April 2024

Die Wahlberechtigten in den Betriebswahlsprengeln bekommen ab 2. April, per Post die Informationen, wo und wann sie in ihrem Betrieb wählen können. Je nach Betriebsstruktur sind mehrere Wahlzeiten und unterschiedliche Wahlorte für einen Betrieb möglich. Die Wahl im Betriebswahlsprengel kann an einem oder mehreren Tagen innerhalb des Wahlzeitraums, also zwischen 10. und 23. April 2024, stattfinden. Die Termine sind nach den betrieblichen Notwendigkeiten in Abstimmung mit den Kontaktpersonen in den Unternehmen gewählt.

Persönliche Stimmabgabe

Die AK Wahl kommt in den Betrieb. Alle Wahlberechtigten in den Betriebswahlsprengeln können ihre Stimme ausschließlich persönlich im Betrieb abgeben. Falls Wahlberechtigte zum Zeitpunkt der Wahl nicht im Betrieb sind, können sie bis 7. April, 23.59 Uhr eine Wahlkarte beantragen.

So einfach geht die Briefwahl:

Die Wahlkarten für jene Arbeitnehmer ohne Wahllokal im Betrieb flattern ebenfalls ab Dienstag, 2. April, in die Postkästen. Alle wahlberechtigten Arbeitnehmer, die dem allgemeinen Wahlsprengel zugeordnet sind, können entweder mittels Briefwahl an der Wahl teilnehmen oder ihre Stimme persönlich in einem der öffentlichen Wahllokale abgeben. Die Briefwahl geht ganz einfach: Wahl am Stimmzettel ankreuzen. Stimmzettel ins blaue Kuvert geben. Das blaue Kuvert ins weiße Rücksendekuvert stecken. Ab in den Briefkasten, Porto zahlt die AK!