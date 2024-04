Radfahrer von Auto erfasst: Schwer verletzt

Am 1. April gegen 20.30 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Fahrrad (ohne Beleuchtung und Fahrradhelm) auf einer Gemeindestraße von Unterhatzendorf kommend in Richtung Hatzendorf unterwegs. Ohne anzuhalten bog er an der Kreuzung mit der L 207 nach links in diese ein. Dabei wurde er von einem auf der L 207 in Fahrtrichtung Fürstenfeld fahrenden Auto, gelenkt von einer 71-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, erfasst.

Alkotest unmöglich

Nach der Erstversorgung wurde der 26-Jährige mit einer schweren Kopfverletzung ins LKH Feldbach eingeliefert. Da bei dem 26-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und aufgrund der Verletzung ein Alkotest nicht möglich war, wurde eine Blutabnahme veranlasst. Ein Alkotest mit der Fahrzeuglenkerin verlief negativ.