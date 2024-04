Steiermark: Arbeitslosenzahlen erreichen im März neue Höhen

Veröffentlicht am 2. April 2024, 12:11 / ©AMS/Fotostudio B&G

Die steirische Wirtschaft steckt weiterhin fest im Abschwung, dies spiegelt sich deutlich auf dem Arbeitsmarkt wider. Zum Beginn des zweiten Quartals 2024 zeigt sich: Die Arbeitslosenzahlen kletterten Ende März um 13,2 Prozent auf 34.981 betroffene Personen, was etwas über dem österreichischen Durchschnitt von 12,3 Prozent liegt. Insgesamt sind derzeit 43.662 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung, was einem Anstieg von 12,2 Prozent entspricht, wie das Arbeitsmarktservice bekannt gibt.

„Kein Anzeichen für baldige Besserung erkennbar“

„Aus den Arbeitsmarktdaten des März 2024 sind keine Anzeichen für eine baldige Besserung der konjunkturellen Lage erkennbar. Leider ist in keinem Wirtschaftsbereich ausreichend Dynamik zu verzeichnen“, betont der steirische AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.

Warenherstellung und Bauwirtschaft betroffen

Insbesondere im Bereich der Herstellung von Waren ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 23,2 Prozent zu verzeichnen, während er in der Bauwirtschaft bei 21,4 Prozent liegt. Es besteht eine erhebliche regionale Streuung, von einem leichten Rückgang in Liezen um 4,1 Prozent bis zu einem deutlichen Anstieg in Gleisdorf um 28,7 Prozent.

Beschäftigungsrückgang in setzt sich fort

Zum zweiten Mal in Folge ist die unselbstständige Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, und zwar um 0,2 Prozent auf 546.000 Personen. Die Arbeitslosenquote stieg entsprechend deutlich um 0,7 Prozentpunkte auf geschätzte 6,0 Prozent. Auch die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist weiter rückläufig, mit 12.450 offenen Stellen seitens der Unternehmen, was einem Rückgang von 22,0 Prozent entspricht.

Personalabbau trotz Fachkräftemangels

Snobe erklärt: „Immer mehr Unternehmen in unserem Bundesland entscheiden sich dafür, den Personalstand zu reduzieren und auf bereits eingearbeitete Arbeitskräfte zu verzichten. Offenbar schwindet das Vertrauen in einen wirtschaftlichen Aufschwung ab der Jahresmitte oder die Betriebe glauben – ungeachtet der Warnungen vor einem zunehmenden Fachkräftemangel – dennoch, ihre Fachkräfte jederzeit wieder auf dem Arbeitsmarkt zu finden.“