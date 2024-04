In diesen Kärntner Bezirken gibt es die meisten Arbeitslosen

Veröffentlicht am 2. April 2024, 12:28 / ©5 Minuten

„Der Kärntner Arbeitsmarkt zeichnet sich im März einerseits durch einen weiterhin hohen Beschäftigtenstand aus sowie durch einen neuerlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Zielgruppen der über 50-Jährigen (-1,5 Prozent) und Langzeitarbeitslosen (-7,8 Prozent, über ein Jahr vorgemerkt). Andererseits verzeichnen wir eine Zunahme der Arbeitslosigkeit um 5,6 Prozent. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern ist das der geringste Zuwachs. Der Österreichschnitt liegt bei 12,3 Prozent“, so Peter Wedenig, Geschäftsführer AMS Kärnten.

Arbeitslosigkeit ist „männlich geprägt“

„Auffallend: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Kärnten ist rein männlich geprägt. Ebenfalls markant ist der starke Rückgang der offenen Stellen um 32,8 Prozent: Dieser ist überproportional auf die Arbeitskrafteüberlassung zurückzuführen. Die stärkste Abnahme bei den offenen Stellen giot es im Bereich Metall/Elektro. Mit Blick in die Kärntner Regionen, konnte Arbeitslosigkeit in Spittal (-9,5 Prozent) und Hermagor (-5,8 Prozent) abgebaut werden“, bilanziert Wedenig weiter.

So viel Arbeitslose gibt es in Kärntens Bezirken

Anzahl Prozent Feldkirchen 719 11,1 % Hermagor 341 -5,8 % Klagenfurt 6.030 12,7 % Spittal an der Drau 2.387 -9,5 % St. Veit an der Glan 1.583 16,8 % Villach 4.813 3,3 % Völkermarkt 1.409 0,1 % Wolfsberg 1.153 10,8 %

Arbeitslosigkeit in den Branchen