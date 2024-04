Traurige Bilanz: Drei Verkehrstote am Osterwochenende

In der gesamten Steiermark wurden am Osterwochenende verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Die Schwerpunktaktionen fanden bundesweit im Zeitraum von 29. März (Karfreitag) bis 1. April 2024 (Ostermontag) statt. Dabei führten Polizistinnen und Polizisten auch in sämtlichen steirischen Bezirken verstärkt Verkehrskontrollen durch. Insgesamt stellte die Polizei dabei 5.168 Geschwindigkeitsübertretungen auf steirischen Straßen fest (2023: 6.085). Auch 36 Alkoanzeigen (2023: 57) und drei Drogenanzeigen (2023: 5) waren zu verzeichnen. In 29 Fällen kam es zu Führerscheinabnahmen (2023: 36).

Drei Tote bei Verkehrsunfällen

Insgesamt ereigneten sich über das Osterwochenende 50 Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf steirischen Straßen (2023: 23), was einer Verdoppelung entspricht. Dabei gab es 55 verletzte Personen (2023: 26) und drei Tote (2023: 1). Am Ostermontag fuhr ein Ehepaar aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der L404 (Ilzerstraße) von Großhartmannsdorf kommend in Richtung Ilz. Plötzlich fiel ein neben der Fahrbahn stehender Baum offenbar aufgrund des starken Windes um und prallte unmittelbar auf den fahrenden Pkw der beiden Pensionisten. Der 80-Jährige und seine 84-jährige Gattin dürften auf der Stelle tot gewesen sein. Gerade einmal 15 Minuten später kam im rund zehn Kilometer entfernten Breitenfeld an der Rittschein ein 59-jähriger Oststeirer ums Leben. Er war mit seinem Auto auf der L442 (Söchauerstraße) von Söchau in Richtung St. Kind unterwegs, als er gegen 14.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei wurde der 59-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Er verstarb an seinen schweren Verletzungen.