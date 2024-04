„Nur“ mehr 100 Haushalte ohne Strom: Monteure arbeiten mit Hochdruck

Veröffentlicht am 2. April 2024, 12:47 / ©Kelag

Derzeit sind noch rund 100 steirische Haushalte – vor allem im Raum Obersteiermark – ohne Strom. Die Monteure der Energienetze Steiermark arbeiten jedoch mit Hochdruck daran, im Laufe des Tages die Stromversorgung für den Großteil der restlichen Haushalte wiederherzustellen. Die aktuelle Übersicht zur Lage.

4.000 ohne Strom

In der Steiermark waren rund 170 Trafostationen wegen Schäden an Stromleitungen nicht in Betrieb. Rund 4.000 Haushalte waren gestern vom Stromausfall betroffen. Heute sieht es zwecks Elektrizität wieder viel besser aus.