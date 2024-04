Das waren die nationalen Special-Olympics-Winterspiele 2024

Es war ein Manifest der Inklusion, des Zusammenhalts und der puren Freude, das einmal mehr die Herzen berührte und für zahlreiche Gänsehautmomente sorgte: die 7. nationalen Special-Olympics-Winterspiele in der Steiermark. Im Rahmen der beiden Schlussfeiern am 18. März in Graz und Schladming wurde dieser besonderen Großveranstaltung noch ein glanzvoller Ausklang beschert.

1.100 Sportlerinnen und Sportler

Bereits bei zwei Weltwinterspielen (1993 und 2017) eroberte der unvergleichliche Spirit von Special Olympics die Steiermark, dem standen die nationalen Spiele 2024 um nichts nach – im Gegenteil. Rund 1.100 Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung stellten in den letzten Tagen in Graz, Seiersberg-Pirka, Schladming und Ramsau am Dachstein ihre einzigartigen Fähigkeiten, gepaart mit Leidenschaft, Willensstärke und Gemeinschaftsgeist unter Beweis.

1.000 Mitwirkende

Die beiden Schlussfeiern, die abermals parallel in Graz (Raiffeisen Sportpark) und Schladming (Wetzlarer Platz) abgehalten wurden, boten nochmals die Gelegenheit, die Eindrücke und Erfolge der letzten Tage Revue passieren zu lassen, aber auch, um ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden auszusprechen. Denn zu den Winterspielen begleiteten nicht weniger als 400 Trainer die Athleten, zudem sorgten etwa 600 freiwillige Helfer für einen reibungslosen und unfallfreien Ablauf.

Auch die Maskottchen Lara und Luis waren mit dabei.

736 Medaillen

Bewerbe in zehn Sportarten wurden von den 1.100 Sportlern aus allen Bundesländern Österreichs sowie aus Deutschland, Griechenland, Lettland, Schweiz, Slowakei, Slowenien und Ungarn ausgetragen. Sie kämpften an vier Bewerbstagen um Medaillen. Mehr als 730 Medaillen wurden dabei vergeben. Die steirischen Sportler gingen mit insgesamt 222 Medaillen (74 Gold, 77 Silber, 71 Bronze) als klare Sieger hervor, an zweiter Stelle steht Oberösterreich mit 108 Medaillen (33 Gold, 36 Silber, 39 Bronze) und über den dritten Platz dürfen sich die niederösterreichischen Sportler freuen, die insgesamt 71 Medaillen (27 Gold, 20 Silber, 24 Bronze) errangen. Die Siegerehrungsteams in Graz, Schladming und Ramsau hatten somit alle Hände voll zu tun.

Emotionale Schlussfeiern

In Schladming wohnten Landtagsabgeordneter Armin Forstner und die beiden Bürgermeister Hermann Trinker und Ernst Fischbacher der Schlussfeier bei, die von EGON7 musikalisch untermalt wurde. In Graz wurde der Sportpark noch einmal von Hunderten Sportlern „gerockt“, die inklusive Band „Mundwerk“ begeisterte dabei u. a. Landesrätin Doris Kampus und Bürgermeister Werner Baumann (Seiersberg-Pirka). Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr ließ sich sogar zu einem Tänzchen in der Polonaise mitreißen. Besondere Stimmung kam bei beiden Schlussfeiern auf, als das Lied „We are the World“ erklang – fast zeitgleich in Schladming von EGON7 und in Graz von Mundwerk. Da passten auch die Worte von SOÖ-Präsident Peter Ritter wunderbar dazu, der den teilnehmenden Sportlern ein großes Kompliment aussprach: „Ihr wart nicht nur der Motor dieser Spiele, ihr wart das Herz dieser Spiele und eure Leidenschaft und Liebe hat uns geprägt.“ Sowohl in Graz als auch in Schladming wurde die Special-Olympics-Fahne im Beisein von Bundesheer-Pionieren feierlich eingeholt, ehe SOÖ-Präsident Peter Ritter in Schladming und SOÖ-Vizepräsident Philipp Bodzenta in Graz die 7. nationalen Special-Olympics-Winterspiele für beendet erklärten.

Das Publikum wollte die emotionalen Momente festhalten.

Ausblick

Ab April heißt es wieder volle Konzentration auf diverse Veranstaltungen, die das ganze Jahr über stattfinden. Ein Auge wird bei Special Olympics Österreich aber auch schon auf die Weltwinterspiele im März 2025 geworfen. Diese werden in Italien (Turin, Sestriere) über die Bühne gehen, Österreich wird mit einem Team dabei sein.