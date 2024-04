Graz Airport Run: 800 Läufer schnüren die Laufschuhe für den guten Zweck

Am 13. Juni

Veröffentlicht am 2. April 2024

Aufgrund der hohen Nachfrage haben sich die Veranstalter, gemeinsam mit HIKIMUIS, entschieden, das Teilnehmerfeld um weitere 100 Plätze aufzustocken. Die Strecke erstreckt sich über 5,8 Kilometer und führt direkt am Flughafen entlang. „Damit können noch mehr Laufbegeisterte an diesem einzigartigen Event in der Steiermark teilnehmen und gleichzeitig die karitative Plattform Dank Dir unterstützen“, erklären Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Flughafens Graz.

„Bewegung ist essentiell für unsere Stadt“

Sportstadtrat Kurt Hohensinner betont die Bedeutung des Events für Graz: „Bewegung ist essentiell für unsere Stadt. Als Sportressort liegt es in unserer Verantwortung, Menschen zu einem aktiven Lebensstil zu inspirieren. Der Graz Airport Run ist ein Leuchtturmprojekt, das viele motiviert und begeistert.“

Programm: 13 bis 17.30 Uhr: Check-in und Startnummernausgabe

ab 17 Uhr: Ankunft der ersten Läufer:innen

18.30 Uhr: Gemeinsames Warm-Up

19 Uhr: Startschuss für den 3. Graz Airport Run

19.20 Uhr: Die ersten Läufer:innen erreichen das Ziel

20.15 Uhr: Zielschluss

20.30 Uhr: Siegerehrung

bis 22 Uhr: Musikalischer Ausklang

Laufen für den guten Zweck Die Spendenplattform Dank Dir unterstützt Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Einschränkung mit dringend benötigten Therapien oder Heilbehelfen. Darüber hinaus hilft dank dir bei Sonderausgaben für Geräte, die der Inklusion dienen (Behinderten-Fahrräder u.ä.) oder auch bei Adaptierungen im Wohnbereich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.04.2024 um 13:13 Uhr aktualisiert