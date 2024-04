Bikerin wollte Crash vermeiden und stürzte: Autofahrerin suchte das Weite

Veröffentlicht am 2. April 2024, 14:20 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Am 30. März 2024 gegen 8.30 Uhr fuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Fahrrad über den Parkplatz de Eurosparfiliale in Bregenz zur Parkplatzausfahrt in Richtung Agathe-Fessler Straße. Zur selben Zeit fuhr eine unbekannte Frau mit ihrem weißen Auto zur selben Parkplatzausfahrt.

Handgelenk gebrochen

Dabei überholte die Autofahrerin die Bikerin, welche dadurch gezwungen war stark abzubremsen, um einen Unfall zu verhindern. Wegen der abrupten Bremsung kam es zu keiner Berührung mit dem Auto. Die Fahrradfahrerin stürzte auf die linke Seite und brach sich dabei das linke Handgelenk. Die Autofahrerin suchte das Weite und fuhr ohne anzuhalten davon.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet nun um Hilfe. Zur Klärung des Unfalls werden Zeugen gebeten, sich mit hilfreichen Hinweisen, insbesondere die Autofahrerin, an die Polizeiinspektion Bregenz zu wenden.