Todes-Crash in Niederösterreich: Autofahrer (20) hatte keine Chance

Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln war mit einem Auto auf der L120, aus Richtung Scheiblingstein kommend in Fahrtrichtung Königstetten unterwegs. Plötzlich dürfte der 20-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen sein.

Jede Hilfe kam zu spät

Infolge fuhr der junge Mann über eine Böschung in ein angrenzendes Waldstück. Das Fahrzeug prallte gegen die dortigen Bäume. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug seitlich gegen einen weiteren Baum geschleudert. Der 20-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Es war bereits der zweite Unfall innerhalb weniger Stunden an fast ein und derselben Stelle.

