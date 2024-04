Hunderte Mitarbeiter nicht angemeldet: Prozess gegen Security-Firma

Veröffentlicht am 2. April 2024, 15:29 / ©Bettina Nikolic

Zwei Geschäftsführer waren bereits im Februar geständig, hunderte Mitarbeiter nicht korrekt angemeldet und so die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) um hunderttausende Euro geschädigt zu haben. Eine mitangeklagte Büroangestellte bekannte sich nicht schuldig. Die Verhandlung war bis zum Nachmittag anberaumt.

Stundenaufzeichnungen manipuliert

Die Angeklagten hätten zugegeben, Stundenaufzeichnungen bewusst manipuliert und nicht abgerechnete Stunden unter anderem mit Kilometergeld abgegolten zu haben, so die Vorsitzende des Schöffensenats, Richterin Michaela Sanin. Ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens, die als Zeugen aussagten, wollten von diesen Manipulationen nichts bemerkt haben. Nur ein Mitarbeiter, der von 2014 bis 2019 im Unternehmen angestellt war, bezeichnete das firmeninterne Geschehen als „chaotisch“. Die Richterin sagte, dass er der Erste sei, der dies erwähnte. Für alle anderen sei der Betrieb ordnungsgemäß geführt worden. Sie wollte von dem Zeugen wissen: „Trauen Sie also dem Angeklagten so ein Wischiwaschi zu?“ Seine knappe Antwort: „Ja.“

“ Es gab kein einziges Projekt, das korrekt abgerechnet wurde“

Als Zeugin war auch eine Finanzinspektorin geladen, die eine Betriebsprüfung in der Securityfirma durchgeführt hatte. Insgesamt waren sieben Mitarbeiter vier Monate lang mit der Aufbereitung der Unterlagen während dieser Betriebsprüfung beschäftigt: „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass alle ausbezahlten Kilometer in Wirklichkeit geleistete Stunden waren, die nicht ordnungsgemäß abgerechnet wurden. Deshalb haben wir diese zur Gänze als abgabenpflichtig deklariert. Es gab kein einziges Projekt, das korrekt abgerechnet wurde.“ Ein Urteil wurde für Dienstagnachmittag erwartet. (APA, 02.04.2024)