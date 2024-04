Ghostwriting: Über einen unsichtbaren Beruf ohne Zukunft

Veröffentlicht am 2. April 2024, 15:37 / ©Sigrid Vollmann

Sie ist Ghostwriterin, Autorin, Lektorin und Korrektorin und hat schon in der Volksschule gern geschrieben: „Die kunterbunte Lernfibel habe ich damals gemeinsam mit meinem Vater erstellt. Er arbeitete als Deutschlehrer und meine Liebe zum Schreiben wurde sicher durch ihn geprägt.“ Mit 5 Minuten spricht die Grazerin über Hintergründe und Zukunft ihres außergewöhnlichen Berufes und was, in ihrem Fall, der Weinanbau damit zu tun hat.

Keine Rechte, keine Referenzen

„Ich schreibe zum Beispiel Texte für Homepages oder Workbooks. Auch der eine oder andere Absatz in manchen Büchern stammt von mir“, erzählt Sigrid über ihre Tätigkeit. Wissen tut das aber niemand, denn als Ghostwriterin verkauft sie nicht nur ihre geschriebenen Texte, sondern mit ihnen auch sämtliche Rechte daran. „Ein Nachteil liegt auch in den fehlenden Referenzen. Ich kann als Ghostwriterin natürlich nicht sagen, dass dieses Buch von mir geschrieben wurde“, beschreibt Sigrid den Haken an ihrer Tätigkeit.

Ghostwriter loben sich selbst

Das Schöne an ihrem Job sei aber vor allem die Zusammenarbeit mit den Menschen: „Man baut ein sehr enges Verhältnis zu der Person auf, für die man schreibt.“ Das sei auch essenziell für ein gelungenes Endergebnis. Und auch wenn die fertigen Texte von Sigrid schlussendlich viel Lob einbringen, liegt es am Ende an ihr selbst, sich die Anerkennung dafür zu geben. Die Lorbeeren erhält immer der Auftraggeber. „Folgen auf einen Auftrag weitere Projekte vom selben Kunden, ist das ein Zeichen dafür, dass ich die Arbeit gut gemacht habe“, meint Sigrid. Und das reiche ihr dann auch.

Über Weinanbau und Recherche

Geht es um fachspezifische Texte ist vor dem Schreiben eine gute Recherche notwendig. „Ich habe zum Beispiel einmal die Texte für die Homepage eines Winzers verfasst“, erzählt die Auftragsschreiberin. Seither kennt sie sich hervorragend mit den Zusammenhängen von Klima und Weinanbau aus. „Bei belletristischen Texten geht es eher um Formulierungen oder fließende Übergänge“, erklärt Sigrid, die im Zuge ihrer Arbeit als Lektorin und Korrektorin auch diese Art von Texten überarbeitet. „Der Übergang zwischen Ghostwriting und Lektorat ist fließend. In einigen fertigen Werken, stammen einzelne Textpassagen dann von mir.“

Zukunftsräuber KI?

Sigrid Vollmann hat keine Angst davor, dass die künstliche Intelligenz ihr bald den Job rauben könnte. „Ein Freund hat mir vor kurzem eine Bewerbung gezeigt, die er von der KI schreiben ließ.“ Ihr Fazit: Zu allgemein und zu viele Floskeln. Im Grunde sage der Text nichts aus. „Für manche Genres ist das vielleicht passend.“ Man dürfe aber nicht vergessen, dass sich die KI noch weiterentwickeln werde, weiß Sigrid. „In ein paar Jahren wird das im Ghostwriting Bereich bestimmt eine ernst zu nehmenden Konkurrenz sein. Für das Lektorieren sehe ich hier weniger Gefahr.“ Im Lektorat, meint Sigrid, ginge es ja schließlich um mehr, als nur um „den reinen Text“.