Umfrage zeigt: Über die Hälfte gestresst im Job

Veröffentlicht am 2. April 2024, 15:38

Über die Hälfte der Jobsuchenden fühlt sich sehr oder eher gestresst im Berufsleben. Das ergab eine Umfrage auf Österreichs größter Online-Jobplattform karriere.at. 38 Prozent der Befragten gaben an, sehr gestresst im Job zu sein, 18 Prozent fühlen sich derzeit eher gestresst im Berufsleben. Für 60 Prozent ist das hohe Stresslevel dabei auch ein Grund für ihren Wunsch nach einem Jobwechsel.

Arbeit mit Führungskraft sorgt für Belastung

Bei den Ursachen für Stress am Arbeitsplatz gaben 20 Prozent der Befragten an, dass die Zusammenarbeit mit der Führungskraft sie am meisten belaste, gefolgt vom Arbeitspensum (15 Prozent) und dem Zeitdruck bei der Erledigung von Aufgaben (14 Prozent).

Bessere Work-Life-Balance

Während 51 Prozent der Befragten angaben, dass ihr Arbeitgeber keinerlei betriebliche Gesundheitsmaßnahmen anbiete, so sind Maßnahmen zur Förderung der Work-Life-Balance bei den User*innen von karriere.at besonders beliebt, vor allem die 4-Tage-Woche, die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten sowie flexible Arbeitszeiten.