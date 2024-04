Bella Italia: Familie aus Kalabrien eröffnet neue Pizzeria

Sei es Pizza, Vino oder Pasta: Wer die italienische Küche liebt, wird hier ganz bestimmt satt. Am heutigen Dienstag, dem 2. April, um 17 Uhr, eröffnet in der Villacher Straße in Hermagor eine neue Pizzeria. In „la Stuzzicheria“ wird eine Familie aus Kalabrien die Gäste mit Essen alla bella Italia verwöhnen.