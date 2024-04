Wechsel auf die Sommerreifen: Darauf solltest du achten

Lagert man die Winterreifen zu Hause, sollte man ein paar grundlegende Tipps beherzigen:

Felgen und Reifen ordentlich reinigen.

Reifen idealerweise an der Wand oder auf einem Felgenbaum aufhängen.

Reifen sollten an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort gelagert werden.

Wer über keine geeignete Lagermöglichkeit verfügt, kann die Räder fachgerecht an den ÖAMTC-Stützpunkten in Klagenfurt, Völkermarkt, Wolfsberg oder Hermagor einlagern lassen. Vorteil: Wichtige Checks an Bremsen, Reifen, Antriebswellen und vielem mehr werden kostenlos durchgeführt.