Seit über vier Monaten gesperrt: Plöckenpass-Petition soll helfen

Veröffentlicht am 2. April 2024, 16:59 / ©Protezione Civile della Regione Autonoma FVG

Die Petition richtet sich an die Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, inbesondere an Präsident Massimiliano Fedriga und die Landesregierung von Kärnten, vertreten durch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser. Seit über 120 Tagen ist der Plöckenpass zwischen Friaul und Kärnten gesperrt. Ein massiver Felssturz am 2. Dezember 2023 zerstörte wichtige Teile des Plöckenpass und macht seither eine Überfahrt unmöglich.

Existenzielle Krise

Laut der Petition ist für die Menschen der Karnischen Alpen der Grenzübergang seit tausenden Jahren eine Über-/Lebensader und die monatelange Sperre bedeutet eine existenzielle Krise in allen Bereichen des Alltags. Nun fordern die Bürger ein rasches Handeln.

Hier kannst du die Petition unterschreiben.