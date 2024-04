Netflix warnt: So dreist zocken Betrüger ihre Kunden ab

Neben den bereits bekannten „Tochter/Sohn-Trick“ oder den typischen „Paketzustellungen“, knüpfen sich Betrüger nun auch Streamingdienste vor. Im Namen von „Netflix“ versuchen die Täter vermehrt an persönliche Daten ihrer Opfer zu gelangen. Auch eine 5-Minuten Leserin tappte dabei fast in die Falle und wandte sich an die Redaktion.

„Daten her – sonst Konto weg“

Bereits zweimal innerhalb weniger Wochen klopften die Betrüger aus dem Netz bei ihr an. „Ich habe vom vermeintlichen Stream-Medienunternehmen NETFLIX ein E-Mail erhalten. Sie haben mich aufgrund von Problemen meiner angegebenen Zahlungsmodalitäten aufgefordert, meine Daten zu erneuern“, schildert Simone* gegenüber 5 Minuten. Werden die Rechnungsinformationen nicht innerhalb einer Frist bestätigt, wird anschließend mit einer Kontoschließung gedroht. Oft werden auch Gebühr von 39,99 Euro angekündigt.

©Leser Diese Nachricht bekam die Leserin vor Kurzem.

Netflix warnt

Der wahre Streaming-Dienst „Netflix“ warnt jetzt vor der dreisten Phishing-Betrugsmasche. „Wenn ihr eine E-Mail oder Textnachricht (SMS) bekommt, in der ihr nach der E-Mail-Adresse, der Telefonnummer, dem Passwort oder der Zahlungsart für euer Netflix-Konto gefragt werdet, stammt diese wahrscheinlich nicht von uns“, heißt es in einem offiziellen Statement von Netflix. Kunden werden niemals aufgefordert, persönliche Daten per SMS oder E-Mail zu senden. Dazu gehören: Kredit- oder Debitkartennummern, Bankkontodetails oder Netflix-Passwörter. „Wir fordern niemals Zahlungen über einen Drittanbieter oder eine Website an. Wenn die SMS oder die E-Mail einen Link zu einer URL enthält, die ihr nicht erkennt, klickt nicht darauf“, betont die Streaming-Plattform. Weiters geben sie Tipps und Tricks, wie ihre Kunden dem Betrug leichter auf die Schliche kommen.

*Name von der Redaktion geändert.