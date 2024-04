Kärntner mit lebensrettender Drohne bei „2 Minuten 2 Millionen“

Die Start-Up-Show “2 Minuten, 2 Millionen” wird am heutigen Dienstagabend, den 2. April 2024 um 20.15 Uhr auf ZAPPN und PULS 4 ausgestrahlt. Mit dabei ist diesmal ein Kärntner, und zwar mit einer Drohne, die vor dem Ertrinkungstod retten soll. Michael Hackl hat nämlich eine ganz besondere Erfindung vorzuzeigen, welche sich an Drohnen montieren lässt. Landet diese nämlich in tiefem Gewässer, so wird eine Boje ausgefahren, welche den Standort der Drohne markiert. Somit kann diese rasch vom Besitzer geortet und gefunden werden.