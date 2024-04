Mercedes G-Klasse zu haben: Rapper verkauft sein Traumauto

Veröffentlicht am 2. April 2024, 20:08 / ©pexels.com

Der bosnische Rapper, Songwriter und Produzent Jala Brat ist auch jenseits des Balkans bekannt. Spätestens seit seinem Auftritt zusammen mit RAF Camora am Wiener Donauinselfest 2023 zählt der Künstler auch zahlreiche in Österreicher zu seinen Fans. Nun gibt es Neuigkeiten vom ehemaligen Eurovision Song Contest-Anwärter. Sein treuer Begleiter, ein Mercedes-AMG G 63, steht nun auf „willhaben“ zum Verkauf bereit. In Villach wartet das Prachtstück auf seinen neuen Besitzer.

©willhaben In dieser Farbe steht das Auto in Villach bereit.

Traumauto mit sentimentalem Wert

Bei dem besagten Mercedes-AMG G 63 handelt es sich um Jala Brats erstes Traumauto sowie das erste teure Fahrzeug, das er sich nach seinem musikalischen Durchbruch finanzieren konnte. All das und mehr weiß der Anbieter des Autos aus Kärnten, der den leistungsstarken Benziner derzeit auf „willhaben“ verkauft. Er ist nicht nur ein guter Freund von Jala Brat, sondern auch Inhaber und Geschäftsführer des EMDC Network, bei dem zahlreiche Musiker und Youtube-Entertainer unter Vertrag sind. Der Verkäufer erklärt: „Ich habe als langjähriger Geschäftspartner und Freund von Jala Brat den Auftrag bekommen, dass das Auto in gute Hände kommt, da es auch eine emotionale Bindung für ihn hat.“ Zum Promi-Geländewagen geht es hier.