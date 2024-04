Kuh in Nöten: Florianis retteten Tier aus Güllergrube

Kein alltäglichen Einsatz stand heute für die Florianis am Programm, welcher zu einer ganz speziellen Tierrettung ausrückten. „Am Anwesen eines Bauernhofes in Wilfersdorf ist aus bislang unbekannter Ursache eine Kuh in eine mehrere Meter tiefe Güllegrube gefallen und drohte zu ertrinken, heißt es in einem Einsatzbericht der FF Ludersdorf.

©FF Ludersdorf ©FF Ludersdorf ©FF Ludersdorf ©FF Ludersdorf

Happy End

Mit Eigensicherung und Filtermasken ausgestattet, konnte mithilfe eines Gabelstaplers und zahlreichen Bandschlingen/Hebebändern das Tier schließlich mit vereinten Kräften aus der misslichen Lage gerettet werden. Gleichzeit wurde die Jauchengrube von den anwesenden Bauern abgepumpt. Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Kuh noch schonend von den Einsatzkräften gereinigt.