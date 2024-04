Beim Siedeln beklaut: Klagenfurter erlebte Tage später sein blaues Wunder

Veröffentlicht am 2. April 2024, 21:01 / ©pexels.com

Der Mann war am vergangenen Samstag, 30. März 2024, mit Siedlungsarbeiten beschäftigt und ließ seine Brieftasche in der Zwischenzeit in einem Transporter liegen. Als er plötzlich das Bellen seines Hundes wahrnahm, schauten er und seine Lebensgefährtin nach und konnten gerade noch eine männliche Person wahrnehmen. Der Mann sprang gerade über eine dort befindliche Rampe. Dem schenkten sie jedoch im ersten Moment keine Beachtung.

Täter räumte Konto leer

Als der 41-Jährige gestern,1. April 2024, etwas bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl seiner Bankomatkarten. Beim Nachsehen am Konto bemerkte er, dass ein derzeit noch unbekannter Täter in den letzten beiden Tagen mehrere tausend Euro vom Konto abhob. Auch mehrere Einkäufe an Zigarettenautomaten konnten nachgewiesen werden. Weitere Erhebungen diesbezüglich folgen. Der verdächtige Mann, den der Klagenfurter beim Siedeln gesehen hat, war etwa 1,75 Meter groß, schwarz gekleidet und wird auf zirka 25 bis 30 Jahre geschätzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.04.2024 um 21:09 Uhr aktualisiert