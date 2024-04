So wird das Wetter zur Wochenmitte in der Steiermark

Veröffentlicht am 2. April 2024, 21:40 / ©5 Minuten

Im Osten der Steiermark scheint zunächst noch etwas die Sonne, dann ziehen auch hier ausgedehnte Wolkenfelder durch. „Im Laufe des Nachmittages kann es in der Obersteiermark örtlich ein paar leichte Regenschauer geben. In der Südoststeiermark kommt allmählich spürbarer Südwestwind auf“, heißt es von der GeoSphere Austria. In der Früh wird es sehr frisch mit Minustemperaturen. Zwischen -2 und 5 Grad werden erwartet. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 14 bis 18 Grad.