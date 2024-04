Wie wird das Wetter am Mittwoch?

„Am Mittwoch scheint in Unterkärnten am Vormittag abgeschwächt noch etwas die Sonne. Von Südwesten her machen sich aber dann zunehmend kompakte Wolkenfelder bemerkbar, am Nachmittag ist vor allem vom Gail- bis zum Mölltal und bis zu den Nockbergen mit leichten Regenschauern zu rechnen, sonst bleibt es meist trocken“, heißt es von der GeoSphere Austria. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 11 und 16 Grad. Erst in der Nacht soll es von Westen her vermehrt auflockern.