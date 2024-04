Wetter am Mittwoch: Bis zu 19 Grad sind möglich

„Von Vorarlberg bis in die Obersteiermark überwiegen schon am Vormittag kompakte Wolkenfelder. Weiter östlich scheint mitunter anfangs noch kurz die Sonne, bevor sich auch hier dichte Wolken ausbreiten. Hin und wieder kann es aus der Wolkendecke unergiebig regnen“, heißt es von der GeoSphere Austria. Der Wind wird laut Prognosen schwach bis mäßig aus Süd bis West wehen. In der Früh werden Temperaturen zwischen 0 bis 9 Grad erwartet, am Nachmittag sollen bis zu 19 Grad möglich sein.