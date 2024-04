Widersprüchliche Aussagen: Zeugen gesucht nach Unfall in Graz

Ein 19-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit seinem Wagen auf der Eggenberger Allee in Fahrtrichtung Osten unterwegs und plante an der Kreuzung Eggenberger Allee/Alte Poststraße/Eggenberger Straße nach links in Richtung Norden abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25-jähriger Grazer mit seinem Auto auf der Eggenberger Straße in westlicher Richtung und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu passieren.

Beide Lenker leicht verletzt

Daraufhin kam es im Bereich der Kreuzung zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sowohl der 19-jährige als auch der 25-jährige Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugenaufruf gestartet

Da die Angaben bezüglich des Lichtsignals der Ampel an der Kreuzung unklar sind, bitten die Behörden dringend darum, dass sich Zeugen des Vorfalls bei der Verkehrsinspektion 1 unter der Telefonnummer 059133/65 4110 melden.