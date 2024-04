KAC trifft in der Finalserie auf Salzburg

Seit Dienstagabend kennt der EC-KAC seinen Gegner in der Finalserie der win2day ICE Hockey League: Der Titelverteidiger¬†EC Salzburg¬†besiegte im siebten und entscheidenden Duell der Vorschlussrunde auf eigenem Eis den letztj√§hrigen Vizemeister¬†HCB S√ľdtirol¬†mit 3:2 nach Verl√§ngerung und entschied die¬†Serie damit mit 4:3 f√ľr sich. Die Roten Bullen erreichten damit¬†zum 13. Mal in ihrer Klubgeschichte das Finale in √Ėsterreichs h√∂chster Spielklasse, nur der EC-KAC, der heuer zum 23. Mal antritt, war √∂fter in einer Endspielserie vertreten.

Salzburg f√ľhrt in Saison-Bilanz

Mit dem EC-KAC und dem EC Salzburg treffen nun¬†die beiden die j√ľngere Ligageschichte am st√§rksten pr√§genden Klubs¬†aufeinander, die¬†zw√∂lf der letzten 16 Meistertitel untereinander aufteilten Im bisherigen Saisonverlauf trafen der EC-KAC und der EC Salzburg¬†vier Mal¬†aufeinander,¬†drei Mal setzte sich dabei der letztj√§hrige Meister durch: Die Red Bulls gewannen Mitte September und Mitte Januar ihre¬†beiden Heimspiele jeweils mit 4:1, im Dezember setzten sie sich in der Heidi Horten-Arena knapp mit¬†2:1 nach Verl√§ngerung¬†durch. Dass die Tordifferenz in der Saisonbilanz dennoch ausgeglichen ist, verdanken die Rotjacken einem¬†furiosen 8:1-Heimerfolg¬†Mitte November.

Finalserie startet

Die Finalserie startet am¬†Freitag, dem 5. April, in der Heidi Horten-Arena, in der am¬†Dienstag, dem 9. April, auch Spiel drei angesetzt ist (Spielbeginn jeweils 19.30 Uhr). In Salzburg sind die Spieltermine Sonntag, der¬†7. April, und Freitag, der¬†12. April. Die Begegnungen Nummer f√ľnf bis sieben im ‚ÄěBest-of-Seven‚Äú-Duell werden, sofern n√∂tig, am¬†14., 16.¬†und¬†19. April¬†stattfinden.