FPÖ-Politikerin Dieringer-Granza: „Die EU war immer mein Ziel!“

Die Villacher Pädagogin Elisabeth Dieringer-Granza feiert am 12. Mai ihren 50. Geburtstag, ziemlich genau einen Monat vor der Wahl zum Europäischen Parlament, die bekanntlich am 9. Juni steigt. Wird Dieringer-Granza zwei Mal Grund zum Feiern haben? Sie selbst ist zuversichtlich. „Über ein angebliches Wahlwunder entscheiden die Wähler. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Einstellung als an Wunder zu glauben. Die ist beherzt wahlzukämpfen“, so Dieringer-Granza zu 5 Minuten.

Zieht Dieringer-Granza in das EU-Parlament ein?

Einen solchen engagierten Wahlkampf wird die FPÖ-Politikerin auch brauchen, wurde sie doch nur auf Platz 6 der blauen Liste gereiht. Was die Villacherin kaum stört. „Es ist derselbe Listenplatz wie bei der Wahl des Jahres 2019. Warum soll es kein gutes Ergebnis geben?“ Dieringer verweist auf Umfragen, die den Blauen zwischen fünf und sieben Mandaten zusprechen – sie wäre dann im EU-Parlament. Derzeit sind die Österreichischen Freiheitlichen mit drei Mandaten in Brüssel vertreten.

Kopfzerbrechen wegen miserabler Wahlbeteiligung

„Die EU war immer mein Ziel und wir sind ein gutes Team.“ Kopfzerbrechen bereitet der Politikerin die zuletzt miserable Wahlbeteiligung. „Die müssen wir unbedingt heben.“ Ob sie Bedenken hat, dass ihr die Aufregung um ihre coronainfizierte Teilnahme an einer Landtagssitzung schaden könnte? „Da war absolut nichts Böswilliges dabei. Das waren alles nur Spekulationen.“ Man müsse den Bürgern auch wieder die Freiheit über ihre Entscheidungen geben, so die blaue EU-Kandidatin.