Es „wimmelt“: „Lindi in der Stadt“

Papa kocht das Lieblingsessen der Familie, Mama arbeitet als Bauingenieurin und Mädchen spielen schon mal Fußball. Viele bunte Szenen und Zeichnungen aus dem ganz normalen gesellschaftlichen Alltag – fern von Geschlechterklischees – werden im Buch „Lindi in der Stadt“ gezeigt. Erstellt wird das Buch auf die Initiative von Stadträtin DI Constance Mochar und dem Büro für Frauen. Grafisch umgesetzt und künstlerisch gestaltet wird es von Verena Schellander.

Bunt gemischt

Das Klagenfurt-Wimmelbuch wird ein lebendiges, buntes Bild mit verschiedenen bekannten und für Kinder attraktiven Plätzen, Menschen, Situationen, Lebenswirklichkeiten und Szenen aus dem Alltagsleben in der Stadt Klagenfurt in moderner Bildsprache zeigen. Unabhängig von Religion, Hautfarbe oder Geschlecht soll es das Leben in der Landeshauptstadt wiedergeben. Zielgruppe sind ein- bis sechsjährige Kinder, also Kleinkinder und Kindergartenkinder, natürlich deren Eltern und Großeltern und auch Bildungseinrichtungen.