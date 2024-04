Inflation lag im März bei 4,2 Prozent

Veröffentlicht am 3. April 2024, 09:18 / ©pixabay

Die Inflationsrate für März 2024 beträgt voraussichtlich 4,2 Prozent, wie aus Berechnungen von Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht. Gegenüber dem Vormonat Februar steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,5 Prozent.

Strom und Sprit als Preistreiber

„Die Inflation bewegt sich weiterhin über der 4-Prozent-Marke. Im März 2024 liegt die Teuerung einer ersten Schätzung zufolge bei 4,2 Prozent, nach 4,3 Prozent im Februar. In Restaurants, aber auch in einigen anderen Bereichen, fielen die Teuerungen etwas geringer aus als zuletzt. Allerdings wirken sich die Strom- und Treibstoffpreise aktuell im Jahresvergleich nicht mehr preisdämpfend aus wie in den Vormonaten, sondern leicht preistreibend“, sagt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.