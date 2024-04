„Planet Matters“: KÃ¤rntner TikToker startet Ã¶sterreichweite Putz-Aktion

Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern selbst aktiv werden – das ist das Motto von Felix Krainer, dem 23-jährigen Gründer von Planet Matters. Vor zwei Jahren rief der junge Kärntner die Social-Media-Initiative zur kollektiven Müllsammelaktion ins Leben.

Weltweit aktiv

Zusammen mit seiner TikTok-Community, die heute über 3 Millionen Mitglieder zählt, sammelt er weltweit Müll und reinigt öffentliche Plätze, Strände, Gewässer und Grünflächen von Plastik und anderen Abfällen und postet davon unterhaltsame Kurzvideos. Dabei geht es um noch mehr als das Entfernen von liegengelassenen, angespülten oder weggeworfenen Gegenständen.

In Österreich wird tonnenweise Müll liegen gelassen

Die Initiative will jetzt auch hierzulande mit der TikTok Community rund um den World Earth Day (22. April) die junge Generation inspirieren, motivieren und ermutigen, mit Spaß an der Sache für unsere Umwelt aktiv zu werden. Denn: Jährlich wird auch in Österreich tonnenweise Müll achtlos weggeworfen oder liegen gelassen. Littering – das Wegwerfen oder Zurücklassen von Abfällen an öffentlichen Plätzen und in der Natur – ist nicht nur unschön anzusehen, sondern hat auch in Österreich ernste ökologische und ökonomische Folgen.

©Planet Matters

Von Kärnten bis Wien: Österreich-Aktion startet

Deshalb startet Planet Matters vom 15. bis zum 30. April 2024 nun erstmals eine landesweite, großangelegte Müllsammelaktion in ganz Österreich. Dabei wird das Planet Matters-Team 14 Tage lang mit der ÖBB durch jedes Bundesland reisen und zusammen mit Schulklassen, Unternehmen und Gemeinden Müll sammeln. Unter dem Motto „Littery goes viral“ werden nicht nur die regionalen Sammelaktionen, sondern auch kreative Videoproduktionen auf die Beine gestellt, die auf dem millionenstarken TikTok-Kanal geteilt werden. An jedem der Clean Up Standorte koordinieren Planet Matters Volunteers die Reinigungsaktion, filmen und packen mit an.