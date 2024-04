Millionen-Trickserei: Verdacht auf Villenkauf-Schwindel am Wörthersee

Die Polizeiinspektion Strass in der Steiermark ermittelte bereits seit November letzten Jahres gegen den deutsch-italienischen Doppelstaatsbürger aus dem Bezirk Leibnitz und seinen 33-jährigen Komplizen. Der Verdacht richtete sich auf wiederholte Betrugshandlungen seit dem vergangenen Sommer. Der 48-Jährige soll beispielsweise in der Südsteiermark einen Firmenkauf vorgetäuscht haben, um Gerätschaften noch vor dem Kauf gewinnbringend zu veräußern. Auch soll er einen Autohändler in Weiz betrogen haben, indem er die Gründung eines Luxuswagen-Verleihs vortäuschte, die Miete für den Sportwagen aber nicht bezahlte. Eine aufwändige Aktion war nötig, um den Autohändler wieder in den Besitz des zwischenzeitlich beschädigten Fahrzeugs zu bringen.

Millionenbetrug am Wörthersee

Darüber hinaus steht der 48-Jährige in Kärnten im Verdacht, den Kauf von drei Villen am Wörthersee im Wert von insgesamt rund 23,7 Millionen Euro vorgetäuscht zu haben. Die Verkäufer blieben auf den Kosten für gewünschte Umbauarbeiten durch ein Architektenbüro sitzen, nachdem der Kauf nie zustande kam. Zudem soll er seinen Komplizen um sein Geld gebracht haben, indem er ihn zur Überweisung von 14.000 Euro bewegte, unter dem Versprechen einer doppelt so hohen Rückzahlung. Zusätzlich wird wegen des Verdachts nach dem Verbotsgesetz ermittelt, da der 48-Jährige NS-Bildmaterial per Messengerdiensten verschickt haben soll.

Konten erschlichen

Des Weiteren soll der 48-Jährige ein Bankinstitut geschädigt haben, indem er mit Hilfe einer Scheinmeldung mehrere Konten eröffnete und diese massiv belastete. Ermittler gehen davon aus, dass hierdurch ein hoher fünfstelliger Schaden entstand. Die Untersuchungen zu diesem Vorfall sind noch im Gange.

In Italien geflohen – in der Steiermark festgenommen

Nachdem der Doppelstaatsbürger von den italienischen Behörden Anfang März dieses Jahres im Ausland festgenommen wurde, gelang es ihm, in Italien zu fliehen. Ein anonymer Hinweis führte die südsteirischen Polizisten Ende März in ein Hotel, wo der 48-Jährige schließlich festgenommen wurde. Während sich der 33-jährige Komplize umfassend geständig zeigte, leugnete der 48-Jährige die Taten und machte keine Angaben gegenüber der Polizei. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wo er sich in Haft befindet. Beide Männer werden der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.