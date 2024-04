Motorradfahrer nach missglücktem Überholmanöver in Baum gekracht

Am Dienstag, dem 2. April 2024, ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf der B215 im Freilandgebiet von St. Leonhard am Forst ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk lenkte zu diesem Zeitpunkt ein Motorrad aus Richtung Au kommend in Richtung St. Leonhard am Forst.

Ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen

Berichten zufolge soll der junge Mann versucht haben, eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Infolgedessen geriet das Motorrad nach dem Überholmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.