Zurück auf die Bühne gekämpft: Tragischer Unfall stoppt Nathalie nicht

Nathalie: „Ich war die ersten zwei Monate nur Passagier in einem Flugzeug, wo ich nicht wusste, wo wir landen werden. Meine Familie und ich konnten mit der Diagnose anfangs nichts anfangen und umgehen. Wir wussten nicht, was das alles noch so mit sich bringt, und wie es sich entwickelt. Die Ärzte konnten uns auch keine Prognosen geben, da sich jeder inkomplette Querschnitt anders entwickelt. Also wir hatten keinen Strohhalm an den man sich klammern konnte, der einem Zuversicht und Mut gibt. Vier Wochen lang konnte ich brustabwärts nichts bewegen. Glücklicherweise konnte ich meine Arme eingeschränkt benutzen. Drei Tage nach meiner OP haben die Therapeuten begonnen mich aufzusetzen. Dieses Gefühl werde ich nie mehr vergessen. Ich dachte ich werde niemals mehr sitzen können – die Lähmungen machten es zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Nach vielen Therapien und hartem Training, konnte ich mühselig aufstehen, doch von einem Gehen, welches im Alltag verwendbar war, war ich noch weit entfernt. Auf Reha bekam ich meinen ersten eigenen Rollstuhl, da ich lange Strecken nicht gehen konnte. Nach sechs Monaten war es mir möglich mich mit Krücken in der Wohnung fortzubewegen. Ohne die bedingungslose Unterstützung und Liebe meiner Familie hätte ich es nie soweit geschafft. Ich bin ihnen unglaublich dankbar.“