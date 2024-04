Bis zu 30 Grad am Wochenende: Der April macht, was er will

Warm, kalt, dann wieder warm – das Aprilwetter spielt wahrlich verrückt. Hat es am Dienstag in Kärnten noch geregnet und gehagelt, so wird es aber in den nächsten Tagen wieder sommerlich warm.

Gestern Hagel, morgen Sonnenschein

Der April macht, was er will und lässt somit ab Donnerstag die Sonne erstrahlen. Laut GeoSphere Austria erreichen wir morgen bis zu 20 Grad. Die ein oder andere Wolke wird am Donnerstag noch die Sonne verdecken, es bleibt aber trocken. Zum Wochenende hin wird es noch wärmer – wir nähern uns sogar der 30-Grad-Marke.

Der Sommer ist zurück!

Schon der Freitag bereitet uns auf das warme Wochenende vor. Temperaturen von 17 bis 24 Grad stehen an. Am Vormittag gibt es noch ausgedehnte Wolkenfelder, aber der Nachmittag bringt Sonnenschein. Die Prognose für Samstag lautet: Viel Sonne mit Höchstwerten bis zu 27 Grad! Der Sonntag verläuft ebenfalls größtenteils sonnig und warm. Da sind sogar bis zu 29 Grad in Aussicht. Uns erwarten also wahrlich einige Sommertage im April!