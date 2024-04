Unglaublich! Steiermark knackt am Wochenende die 30-Grad-Marke

Veröffentlicht am 3. April 2024, 12:29 / ©5 Minuten

Von warm zu kalt und dann wieder zurück zu warm – das Aprilwetter zeigt sich von seiner launischen Seite. Nach Sturm und Unwetter am Ostermontag in der Steiermark steht uns am Wochenende jedoch wieder sommerliches Wetter bevor.

Bis zu 28 Grad am Samstag

Am Samstag erwartet die Steirer viel Sonnenschein und ungewöhnlich warme Temperaturen für diese Jahreszeit. Leichte Schleierwolken könnten den Himmel zieren. Die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich zwischen 23 und 29 Grad liegen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria vorhersagen.

©Screenshot „zamg.at“ Die Wetterprognose für Samstag

„30 Grad kamen in der Messgeschichte so früh noch nicht vor“

Ein wahrer Vorgeschmack auf den Sommer erwartet uns bereits zam Sonntag. „Die erwarteten Tageshöchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad kamen in der bisherigen Messgeschichte so früh im Jahr noch nicht vor“, wie die Meteorologen der Geosphere Austria berichten.