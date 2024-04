Pyhrnautobahn wird wieder zum Stau-Hotspot

Am kommenden Wochenende gehen wie bereits berichtet die Osterferien in acht deutschen Bundesländern. Die Rückreisewelle wird sich auch auf die Transitrouten im Westen und Süden sowie an den Grenzen auswirken. Der Hauptreisetag wird erfahrungsgemäß der Samstag sein, so der ARBÖ.

Hier ist Geduld gefragt

An den Grenzen sollten Autofahrer ab dem frühen Vormittag vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11), bei Nickelsdorf/Hegyeshalom auf der Ostautobahn (A4) bzw. ungarischen M1 sowie Spielfeld/Sentilj auf der Pyhrnautobahn (A9) bzw. A1 in Slowenien bei der Einreise nach Österreich besonders viel Zeit einplanen. Bei der Ausreise wird ein langer Geduldsfaden vor den Grenzübergängen Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12), Suben auf der Innkreisautobahn (A8) und Walserberg auf der Westautobahn (A1) ein guter Begleiter bis in die Nachmittagsstunden hinein sein.