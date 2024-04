Kärntner will Reisebus kaufen – plötzlich sind zehntausende Euro weg

Veröffentlicht am 3. April 2024, 14:43 / ©Pexels / Andrea Piacquadio

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg wollte über eine Internet-Verkaufsplattform am 28. März einen Reisebus kaufen. Nachdem er mit dem vermeintlichen Verkäufer telefonisch Kontakt aufgenommen hatte, hat er sich mit ihm auf eine Anzahlung in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrag geeinigt. Als das Geld dann am deutschen Konto ankam, brach jedoch der Kontakt zum angeblichen Verkäufer ab. Weitere Erhebungen werden nun geführt, wie die Polizei erklärt.