Frischer Wind weht bald in ehemaliger Sax-Filiale

In der Sporgasse und den anliegenden Gassen wimmelt es nur so von Eisdielen. Eis Greissler, Eisperle, Eckhard’s Confiserie und Co. – in Graz hat man die Qual der Wahl. Wer lieber Frozen Joghurt hat, der wird ebenso in der Sporgasse fündig. Vis-à-vis vom Eis Greissler war eine Sax-Filiale ansässig. Nun stehen die Räumlichkeiten aber leer, von Eistüten fehlt dort jede Spur, wie ein Lokalaugenschein zeigt.

„Arthur Gelato“ aus der Slowakei eröffnet

Die einstige Eisdiele soll jedoch nicht lange leer stehen – es wurde ein Nachfolger gefunden und dieser verspricht weiterhin kalte süße Versuchungen. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wird dort „Arthur Gelato“, ein bekanntes Franchise-Unternehmen aus der Slowakei, eröffnen. „Ja wir kommen nach Graz“, heißt es von der slowakischen Eisdiele auf Anfrage von 5 Minuten.