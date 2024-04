Geld gestohlen: Unbekannte brechen in Gastlokal und bei Friseur ein

Veröffentlicht am 3. April 2024, 14:58 / ©Fotolia.com

Das Osterwochenende haben unbekannte Einbrecher scheinbar dafür genutzt, in Klagenfurt zwischen dem 30. und 31. März in ein Gastlokal einzubrechen. Nachdem sie dort das Fenster aufgebrochen haben, stahlen sie Bargeld und verschiedene Gegenstände, wie die Polizei berichtet.

Bargeld auch aus Friseursalon gestohlen

Weiters wurde auch zwischen dem 2. und 3. April in Klagenfurt bei einem Friseurgeschäft eingebrochen. Dort wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe eingestreift. In beiden Fällen sei die Höhe des Gesamtschadens nicht bekannt. Weitere Erhebungen werden allerdings seitens der Polizei geführt.