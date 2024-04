Mehr als 100 Euro vom Staat nicht bekommen? So kommst du an dein Geld

Bis zu 220 Euro waren es 2023, die (fast) jede in Österreich lebende Person vom Staat bekommt. Die Rede ist vom Klimabonus. Nachdem vor zwei Monaten auch die zweite Auszahlungswelle für all jene, die erst im ersten Halbjahr 2023 geboren wurden oder im ersten Halbjahr umgezogen sind, gestartet ist, sollten nun auch alle anspruchsberechtigten Personen für das Jahr 2023 den Klimabonus erhalten haben – entweder per Überweisung oder als Brief.

Kontoüberweisung mit 8. Februar abgeschlossen

Während die Überweisungen auf die Konten bereits rund um den 8. Februar abgeschlossen waren, sind bis vor wenigen Tagen noch überall in Österreich Briefe eingetrudelt mit Gutscheinen im Wert von 110 bis zu 220 Euro (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bekommen nur die Hälfte).

Brief liegt drei Montage bei der Post

Der Brief, sollte man ihn nicht an der Tür entgegengenommen haben, selbst liegt drei Montage lang bei der Post, wie man aus dem Klimaschutzministerium gegenüber 5 Minuten erklärt. Sollte man ihn bis dahin immer noch nicht abgeholt haben, wird er zurück geschickt. „Betroffene Personen können sich über das Kontaktformular an uns wenden und so eine Überweisung auf ein Bankkonto veranlassen“, so das Ministerium.

So bekommst du dein Geld doch noch

Sollte bisher aber weder eine Überweisung auf das Konto noch ein Brief eingelangt und man anspruchsberechtigt sein, soll man sich laut Klimaschutzministerium an das Service-Team wenden. Dieses ist unter 0800 8000 80 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Anspruchsberechtigt sind alle Menschen, die im Jahr 2023 zumindest 183 Tage lang in Österreich einen Hauptwohnsitz gemeldet hatten und hier gelebt haben. Nicht anspruchsberechtigt sind lediglich Personen, die mindestens 183 Tage lang im Gefängnis gesessen sind.