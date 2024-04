McDonald’s in Villach: Wann kommt ein neuer Standort?

Es ist nun schon über ein Jahr her, dass Franchisenehmer Karl Jurak die McDonald’s-Standorte in Villach übernahm. Der Wechsel an der Spitze brachte auch einige Änderungen mit sich: Der McDonald’s am Hauptplatz schloss, dafür sollen aber zwei weitere der Restaurants in Villach eröffnen. Der Plan: Ein McDonald’s im Westen der Draustadt, einer in der Mitte und jenen in der Maria-Gailer-Straße im Osten.

Suche nach Standort läuft

Allerdings wurde es still um jene McDonald’s-Expansion in Villach. Wir haben bei Jurak nachgefragt, wie es nun um die Pläne steht. „Wir suchen aktuell noch. Einige Angebote sind in Begutachtung“, so Jurak gegenüber 5 Minuten. Die Suche nach einem neuen Standort ist jedenfalls im vollen Gange, auf ein fixes Objekt habe man sich aber allerdings noch nicht festgelegt.

Kommt neuer McDonald’s noch heuer?

Es wird also noch dauern, bis bekannt wird, wo und wann die beiden neuen McDonald’s eröffnen. Auch Jurak hofft auf eine baldige Entscheidung. „Je früher, desto besser. Wir sind auf jeden Fall bemüht, alles so schnell wie möglich abzuwickeln. Ich hoffe, dass wir noch heuer einen passenden Standort finden.“ Das hoffen bestimmt auch alle Villacher Fast-Food-Liebhaber…