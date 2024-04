Glanzvolle Eröffnung: Der steirische Wein 2023 wird ausgeschenkt

Veröffentlicht am 3. April 2024, 19:06 / ©5 Minuten

Rund 2.500 Besucher, Weinliebhaber, Fachpublikum aus Gastronomie und Weinhandel sowie Journalisten nutzten die exklusive Möglichkeit an die 1.000 Weine von über 120 Winzerinnen zu verkosten. Seit 1. März sind die Gebietsweine 2023 aus den DAC-Gebieten Südsteiermark, Vulkanland Steiermark und Weststeiermark erhältlich, ab 1. Mai folgen Orts- und Riedenweine.

Fruchtig, frisch und leicht sind die Weine des Vorjahrs

Der Jahrgang 2023 verspricht etwas leichter zu werden und zeichnet sich durch Mineralität sowie eine besonders schöne Fruchtigkeit und Frische aus. „Der Jahrgang erinnert uns an den Stil der 90er Jahre – von Leichtigkeit, Frische, Frucht und Mineralität getragen“, erklärt Stefan Potzinger, Obmann der Wein Steiermark. Eine kleine Menge und große Qualität bringen den siebten Top-Jahrgang für die Steiermark in Folge“. Die Weine des aktuellen Jahrgangs sowie reifere Vertreter sind ab sofort erhältlich bei den Winzern ab Hof, in den Buschenschanken sowie bei Verkostungen und Weinfesten.

Das Weinjahr 2023

Für die Steiermark wurde Iaut Statistik Austria eine Gesamternte von 190.663 Hektolitern ausgewiesen. Der niederschlagsreiche Sommer war arbeitstechnisch fordernd, gleichzeitig sorgte die Feuchtigkeit in den Böden dafür, dass die Reben mit ausreichend Nährstoffen versorgt wurden. Das über Wochen anhaltende perfekte Spätsommerwetter im vergangenen Jahr ist bei der Reifeentwicklung sehr gelegen gekommen. Zucker und Aromen wurden eingelagert und die Säuregehalte haben sich harmonisiert.

Unterschiedlich im Geschmack

Der Jahrgang 2023 verspricht etwas leichter zu werden und zeichnet sich durch eine besonders ausgeprägte Fruchtigkeit und Frische aus. Die Frische und Lebendigkeit des Jahrganges ist besonders bei den Weinen zu spüren, deren Trauben bereits ab Mitte September geerntet wurden. Dominiert auf der Gebietsweinebene Leichtigkeit und Fruchtintensität, so zeigen die Ortsweine und diejenigen, die zu Riedenweine reiften einen deutlich stärkeren Charakter am Gaumen.

Weitere Termine 6. Juni: Landessieger Präsentation Graz 2024 , Seifenfabrik Graz

26. Juni: Internationales Roséweinfestival Steiermark 2024 , Schloss Stainz

30. August: Riedenweinpräsentation Wien 2024, Hübner Wien

6. November: Junkerpräsentation Graz 2024 Stadthalle Graz

Sauvignon Selection 2024 in Graz

Der internationale Wettbewerb Sauvignon Selection by CMB‘ findet vom 18. bis 20. April 2024 in der Steiermark statt. 55 nationale und internationale Juroren bewerten bei einer Blindverkostung rund 1.200 internationale Sauvignon Blancs im Bildungszentrum für Obst- und Weinbau Silberberg. Für das Weinland Steiermark und insbesondere die heimische Leitrebsorte Sauvignon Blanc bietet der Wettbewerb eine ideale Buhne, um die Qualität und Vielfalt des steirischen Weines vor einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Zahlen zum steirischen Wein

Die Wein Steiermark ist die Botschafterin der steirischen Weine im In- und Ausland und unterstützt die steirischen Weinbauern und Weinbäuerinnen. Die Wein Steiermark steht für Abwechslung, Geselligkeit und Tüchtigkeit. Mit Kommunikations- und Absatzförderungsmaßnahmen verfolgt sie das Ziel, die Anerkennung des steirischen Weines und der steirischen Weingüter im In- und Ausland zu erhöhen. Der Verein zählt derzeit rund 460 Mitgliedsbetriebe. Die steirischen Weinbauern und Weinbäuerinnen bewirtschaften 5.096 Hektar Weingartenfläche laut Weinkataster 2020, rund 11 Prozent der gesamtösterreichischen Fläche und produzierten 2023 gesamt 190.663 Hektoliter Wein Iaut Statistik Austria, rund 9 Prozente der österreichischen Weinernte.