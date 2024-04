Am 5. April zeigen Villachs Sprachtalente wieder, was sie können

„Fremdsprachenkenntnisse spielen in unserer vernetzten Welt eine immer wichtigere Rolle. Sie sind nicht nur Voraussetzung für viele Jobs, sondern öffnen auch die Tür zu anderen Ländern und Kulturen. Sprachunterricht hat daher in der Bildungsstadt Villach einen hohen Stellenwert“, so Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, die sich freut, dass auch heuer wieder viele Sprachtalente aus den höheren Schulen am traditionellen Villacher Fremdsprachenwettbewerb teilnehmen.

Fremdsprachentalente werden wieder mit Gala gefeiert

„Mit der eleganten Gala im Anschluss wollen wir die herausragenden Leistungen der Schüler würdigen und auch die Botschaft vermitteln, dass Mehrsprachigkeit Spaß macht“, sagt Sandriesser. Heuer ist neben Englisch, Französisch und Italienisch auch erstmals Spanisch im Wettbewerb mit dabei. Die Preisverleihung findet – wie schon im Vorjahr – als Gala statt. Der Wettbewerb ist öffentlich zugänglich und findet am 5. April im Bambergsaal von 8 bis 12 Uhr statt. Die Gala ist dann ab 18 Uhr.