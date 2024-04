Wetter in Kärnten: Sonne wird am Nachmittag von Wolken abgelöst

Am Donnerstag wird man in Kärnten viel Sonnenschein zu Gesicht bekommen. „Lokale Frühnebelfelder lichten sich rasch und Wolkenfelder in den nördlichen Landesteilen ziehen bald ab. Bis zum frühen Nachmittag dominiert dann generell der Sonnenschein“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

Am Nachmittag nur noch in Unterkärnten sonnig

Später am Tag machen sich dann aber von Westen her kompakte Wolken bemerkbar. Vor allem in Oberkärnten wird man dann im Laufe des Nachmittags nicht mehr allzu viel Sonne zu sehen bekommen, dennoch sollte es meist trocken bleiben. In Unterkärnten dürfte es auch am Nachmittag noch meist recht sonnig sein. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad.